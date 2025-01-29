Iğdır'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı!
Iğdır'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli de tutuklandı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde yasa dışı göçle ilgili çalışma yaptı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yakalanan 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Düzensiz göçmenleri yurda yasa dışı yollarla soktukları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.
Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #Iğdır #Operasyon
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