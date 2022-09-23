Erzurum'da hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen müdür görevden alındı

23 Eylül 2022 Cuma, 11:48

Erzurum Horasan Devlet Hastanesi’nde hemşirelere mobbing uygulandığı iddia edildi. İddiaya göre; Horasan Devlet Hastanesi’nde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Rahime Öztürk Yer, acil serviste hemşirelerini kastederek görevli doktora, “Çalıştırmıyor musunuz bu hemşireleri? Çalıştırın, kırbaçlayın” dedi.

Acil serviste bulunan hasta ve yakınlarının da şahit olduğu belirtilen bu olay sonrası, hemşireler neye uğradıklarını şaşırdı.

Olayı yakından takip ettiklerini söyleyen Türk Sağlık Sen Erzurum Şube Başkanı Faruk Bulut, açıklamasında, “Erzurum Horasan Devlet Hastanesi Bakım Hizmetleri Müdürü’nün ‘Çalıştırmıyor musunuz bu hemşireleri çalıştırın. Kırbaçlayın' şeklindeki hakaret içeren sözlerinin tarafımıza iletilmesiyle Türk Sağlık-Sen Erzurum Şubesi olarak Horasan ilçemize gittik. Avukatımızın da hazır bulunduğu ziyarette hastanemize gittik. Bu muameleye maruz bırakılan arkadaşlarımız ile görüşüp söz konusu şahıs ile ilgili de gereğini yaparak idari ve hukuki sürecin başlaması için, idari mercilere gerekli girişimlerde bulunduk. Bu kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Süreci titizlikle takip edeceğimizden herkes emin olsun. Hiçbir hemşire arkadaşımıza, hiçbir çalışana haksızlık ve hadsizlik yapılması, kötü söz söylenmesini kabul etmedik, etmeyiz. Buna tevessül edenlere meşru zeminlerde gereken yapılacaktır” dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDIĞINI DUYURDU

Skandal iddianın gündem haline gelmesinin ardından İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Rahime Öztürk Yer'in görevden alındığını bildirdi. Gürsel Bedir, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, Horasan Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık bakım hizmetleri müdürünün tavrı için "her ne amaçla olursa olsun hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan sözler herbir mesai arkadaşımızı olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Olumsuz sözlerin kendilerini derinden üzdüğünü kaydeden Bedir, "İlgili kişinin sözleşmesi Bakanlığımızca feshedilmiş ve görevden alınmıştır" duyurusunda bulundu.