Erzurum'da IŞİD operasyonu... 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Erzurum'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 14:06
Erzurum'da IŞİD operasyonu... 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı!
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, IŞİD üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda Aşkale ve Yakutiye ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


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