Erzurum'da IŞİD operasyonu... 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı!
Erzurum'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığı aktarıldı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, IŞİD üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda Aşkale ve Yakutiye ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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