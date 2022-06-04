İstanbul'da kadın cinayeti: Domuz bağıyla katledilmiş halde bulundu
Beyoğlu'nda 65 yaşındaki bir kadın, evinde domuz bağıyla öldürülmüş şekilde bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Beyoğlu'nda 3 katlı apartmanın 3. katında yaşanan olayda iddiaya göre, dün eve gelen Aysel Bozkurt'tan, komşuları haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Aysel Bozkurt’u evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde buldu.
Evde önlem alan polis ekipleri incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri ise yaşlı kadını kontrol etti. Yapılan çalışmaların ardından Aysel Bozkurt’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma yapan ekipler, yaşlı kadının ölümüyle ilgili bir M.S. isimli şüpheliyi gözaltına alırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Aysel Bozkurt’un daha önceden domuz bağı ile insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği, geçtiğimiz yıl ise pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.
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