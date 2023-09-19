Erzurum'da katliam gibi kaza... Yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 14 yaralı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 23:28

Güncelleme: 19.09.2023 - 23:52

Iğdır’dan İstanbul istikametine giden A.U. yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, sanayi sitesi çıkışında, E.U.’nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Ekipler önce traktörün römorkunu çekti, daha sonra otobüste sıkışan yolcuları çıkardı. Kazada otobüste bulunan 1 yolcu ve traktör sürücü hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

2'Sİ AĞIR 14 YARALI

Yaralılar Horasan, Köprüköy ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



