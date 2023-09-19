Erzurum'da katliam gibi kaza... Yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
Erzurum’un Horasan ilçesinde, yolcu otobüsünün traktör römorkuna çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Iğdır’dan İstanbul istikametine giden A.U. yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, sanayi sitesi çıkışında, E.U.’nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Ekipler önce traktörün römorkunu çekti, daha sonra otobüste sıkışan yolcuları çıkardı. Kazada otobüste bulunan 1 yolcu ve traktör sürücü hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
2'Sİ AĞIR 14 YARALI
Yaralılar Horasan, Köprüköy ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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