Erzurum'da katliam gibi kaza... Yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 14 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde, yolcu otobüsünün traktör römorkuna çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 23:28
Erzurum'da katliam gibi kaza... Yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
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Iğdır’dan İstanbul istikametine giden A.U. yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, sanayi sitesi çıkışında, E.U.’nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Ekipler önce traktörün römorkunu çekti, daha sonra otobüste sıkışan yolcuları çıkardı. Kazada otobüste bulunan 1 yolcu ve traktör sürücü hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

2'Sİ AĞIR 14 YARALI

Yaralılar Horasan, Köprüköy ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.


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Erzurum yolcu otobüsü kaza

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