Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi: Şüpheli tutuklandı!

Malatya'da, yolcu otobüsündeki bir valizde 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildiği aktarıldı. Gözaltına alınan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:00
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi: Şüpheli tutuklandı!
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kale ilçesinde durdurulan otobüste bir yolcuya ait valizde paketler halinde 3 kilo 600 gram skunk bulundu. 

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği bildirildi.


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