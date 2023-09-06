Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi: Şüpheli tutuklandı!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 11:00

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kale ilçesinde durdurulan otobüste bir yolcuya ait valizde paketler halinde 3 kilo 600 gram skunk bulundu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği bildirildi.