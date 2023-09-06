Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi: Şüpheli tutuklandı!
Malatya'da, yolcu otobüsündeki bir valizde 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildiği aktarıldı. Gözaltına alınan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kale ilçesinde durdurulan otobüste bir yolcuya ait valizde paketler halinde 3 kilo 600 gram skunk bulundu.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği bildirildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü yönetmen yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü
- İstanbul'daki selde can kaybı yükseldi!
- Kutlayan vekiller de hedef oldu
- Telefonunu açtı, havaya uçtu
- Madımak failinin cezası kaldırıldı
- Sel İstanbul'u vurdu!
- Sorun ekonomik değil psikolojikmiş!
- Herkesin içinde damada kurşun yağdırdı!
- Ödeme yapılmazsa süreç nasıl işleyecek?
- Cumhuriyet'ten kamuoyuna açıklama