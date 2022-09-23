Erzurum'da Kuran Kursu'nda 8 çocuğu istismar etmişti: Verilen 119 yıl 6 aylık ceza bozuldu

23 Eylül 2022 Cuma, 12:30

Erzurum'daki Kuran Kursu'nda belletmen olarak görev yapan Hakan A. hakkında 2021 Mayıs-Ekim ayları arasında yaşları 12'den küçük sekiz çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Mayıs 2022'de görülmüştü.

Duruşmada mağdur çocukların avukatlığını yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden, duruşmada çocukların aynı tramvayı yaşamamaları için tekrar mahkemeye çağrılmamasını ve daha önce alınan ifade kayıtlarının izlenmesini talep etmişti. Mahkeme de bu talebi kabul ederek, çocukların soruşturma aşamasında alınan ifadelerinin görüntülerini izletmişti.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanığı nitelikli cinsel istismar ve çocukları hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığın itirazı üzerine davanın istinaf incelemesi tamamlandı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, kararı usulden bozdu.

İstinafın bozma gerekçesi, 'mağdur çocukların duruşmaya getirilerek dinlenmemesi' oldu.

'HİÇBİRİNİN PSİKOLOJİSİNİN BOZULDUĞUNA İLİŞKİN BULGU OLMADIĞI...'

Kararda, bozma gerekçesi "Bu kapsamda mağdur çocukların soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadelerden ve çocuk izleme merkezinde alınan beyanları ve bu beyanları üzerine hazır bulunan sosyolog, psikolog ve adli görüşmecinin de beyanlarından somut olarak hiçbirisinin psikolojisinin bozulduğuna ilişkin mütalaa ve bulgu olmadığı ve diğerlerinin eylemlerine de tanıklıkları bulunmasına rağmen mağdurların duruşmaya çağrılarak beyanları alınmadan hüküm kurulması" ifadeleriyle anlatıldı.

İstinafın bozma kararından sonra yerel mahkemenin, mağdur çocukları duruşmaya getirterek yeniden dinlemesi bekleniyor.

'ÇOCUKLARI DURUŞMAYA GÖTÜRMEYECEĞİZ, YETER'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklama ise şu şekilde: