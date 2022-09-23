Erzurum'da Kuran Kursu'nda 8 çocuğu istismar etmişti: Verilen 119 yıl 6 aylık ceza bozuldu
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Erzurum'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir yatılı Kuran Kursu'nda 8 çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunan belletmen Hakan Aslankafa'ya verilen 119 yıl 6 aylık cezanın usulden bozulmasına karar verdi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, kararı usulden bozdu. İstinafın bozma gerekçesi, 'mağdur çocukların duruşmaya getirilerek dinlenmemesi' oldu.
Erzurum'daki Kuran Kursu'nda belletmen olarak görev yapan Hakan A. hakkında 2021 Mayıs-Ekim ayları arasında yaşları 12'den küçük sekiz çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Mayıs 2022'de görülmüştü.
Duruşmada mağdur çocukların avukatlığını yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden, duruşmada çocukların aynı tramvayı yaşamamaları için tekrar mahkemeye çağrılmamasını ve daha önce alınan ifade kayıtlarının izlenmesini talep etmişti. Mahkeme de bu talebi kabul ederek, çocukların soruşturma aşamasında alınan ifadelerinin görüntülerini izletmişti.
Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanığı nitelikli cinsel istismar ve çocukları hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
Sanığın itirazı üzerine davanın istinaf incelemesi tamamlandı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, kararı usulden bozdu.
İstinafın bozma gerekçesi, 'mağdur çocukların duruşmaya getirilerek dinlenmemesi' oldu.
'HİÇBİRİNİN PSİKOLOJİSİNİN BOZULDUĞUNA İLİŞKİN BULGU OLMADIĞI...'
Kararda, bozma gerekçesi "Bu kapsamda mağdur çocukların soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadelerden ve çocuk izleme merkezinde alınan beyanları ve bu beyanları üzerine hazır bulunan sosyolog, psikolog ve adli görüşmecinin de beyanlarından somut olarak hiçbirisinin psikolojisinin bozulduğuna ilişkin mütalaa ve bulgu olmadığı ve diğerlerinin eylemlerine de tanıklıkları bulunmasına rağmen mağdurların duruşmaya çağrılarak beyanları alınmadan hüküm kurulması" ifadeleriyle anlatıldı.
İstinafın bozma kararından sonra yerel mahkemenin, mağdur çocukları duruşmaya getirterek yeniden dinlemesi bekleniyor.
'ÇOCUKLARI DURUŞMAYA GÖTÜRMEYECEĞİZ, YETER'
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklama ise şu şekilde:
- Mağdur çocukların beyanları daha önce Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) kamera önünde pedagog ve savcı yanında alınmıştı. Talebimiz doğrultusunda, çocuğun üstün yararı ilkesince, çocuklar tekrar duruşmaya getirilmemiş ve duruşmada bu görüntüler izlenmişti. Ne yazık ki istinaf mahkemesi çocukların duruşmada dinlenmesi gerektiğini söyleyerek kararı bozdu.
- Kararın bozulması, çocuğun üstün yararı ilkesinin çiğnenmesidir. Derneğimiz çocukların duruşmada dinlenilmesine yönelik karara ilişkin itiraz edecek ve ilk duruşmaya çocukları götürmeyecektir. Çocukların duruşmaya çağrılması, defalarca yaşadığı istismarı anlatmaya ve hatta bunu kalabalık bir heyet, avukatlar ve istismarcının önünde yapmaya zorlanmaları, onlara aynı süreci yeniden yaşatmak anlamına gelecektir.
- Yasalar, çocuklarımızın hırpalanmalarını değil, korunmalarını amaçlamalıdır. Karar aynı zamanda çocuklarımızın adalet inancını da sarsacaktır. Aylardır psikolojik destek alan çocuklarımızı, tekrarlayan şekilde incinecek, örseleyecek ve ağır travmaya maruz kalmalarına sebep olacak bu kararı kabul etmiyoruz.
- Çocukları duruşmaya götürmeyeceğiz. Çocuklarımızın incindikleri yeter, bir kez daha incinmelerine İZİN VERMİYORUZ.
Video Haberler
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
- Avcı böcekler turunçgili koruyacak
- Kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı
- Hayatını onlara adadı
- Artık kabusu oldu!
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Sedat Peker'in avukatı duyurdu
- İşte ilk sıradaki sürpriz isim
- 5 isim için yeniden harekete geçildi
- TOKİ'nin kasasında şüpheli işler
- Mansur Yavaş: Ben size ifade veriyorum
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Yangınlardaki dehşet verici gerçek!
- AKP'li Özhaseki, Erdoğan'ı yalanladı
- 'Siyasi döneklikle halkın yüzüne nasıl bakıyorsunuz?'