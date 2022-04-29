Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: Birbirlerine girdiler

29 Nisan 2022 Cuma, 14:09

Olay dün gece yarısı Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Yanlarında ablaları Mine Ö. ile yürüyen Berat. Ö. ve Fırat Ö. kardeşler, karşılarından gelen Y.T. ve G.E.T.'ye kendilerine baktıkları iddiasıyla tepki gösterince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Kavga sırasında Y.T. kelebek bıçak, G.E.T. ise sustalı bıçakla 3 kardeşe saldırdı.

Çıkan kavgada, Fırat Ö., kendisine saldıran G.E.T.'nin elinden bıçağı almak isterken sağ el işaret parmağından yaralandı.