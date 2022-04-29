Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: Birbirlerine girdiler
Erzurum''da ablalarıyla birlikte yürüyen 2 kardeş ile kendilerine baktıklarını iddia ettikleri 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay dün gece yarısı Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Yanlarında ablaları Mine Ö. ile yürüyen Berat. Ö. ve Fırat Ö. kardeşler, karşılarından gelen Y.T. ve G.E.T.'ye kendilerine baktıkları iddiasıyla tepki gösterince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.
Kavga sırasında Y.T. kelebek bıçak, G.E.T. ise sustalı bıçakla 3 kardeşe saldırdı.
Çıkan kavgada, Fırat Ö., kendisine saldıran G.E.T.'nin elinden bıçağı almak isterken sağ el işaret parmağından yaralandı.
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