Erzurum'da şüpheli kadın ölümü: 'Tüfeği temizlerken kendini vurdu' iddiası
Erzurum'un Pasinler ilçesinde tüfeği temizlerken kendini vurduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.
Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Serçeboğazı Mahallesi'nde ikamet eden Nermin D. (35), iddiaya göre eşi Muhammer D'ye ait ruhsatsız tüfeği temizlemek isterken kendini vurdu. İhbar üzerine belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Nermin D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Muhammer D. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
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