Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: Akıl almaz yerde ele geçirildi
Erzurum'da, İran'dan gelen bir aracın silecek suyu haznesinde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, narkotik maddeyle mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu nakli gerçekleştirenlere yönelik operasyonları devam ediyor.
Operasyon kapsamında, İran'dan yurda giren bir otomobil, Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.
Aramalarda, aracın içindeki plastik şişe ve silecek suyu haznesinde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Araçta bulunan ve gözaltına alınan Afsaneh S. ve Afshın A, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Video Haberler
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Akşener'den partisine talimat
- Metrelerce yükseklikten düştü
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Türkiye' formüllü doğalgaz çıkışı
- Ceza yiyen taksiciden polise tepki çeken sözler
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü