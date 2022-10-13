Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: Akıl almaz yerde ele geçirildi

Erzurum'da, İran'dan gelen bir aracın silecek suyu haznesinde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

AA
13 Ekim 2022 Perşembe, 09:35
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: Akıl almaz yerde ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, narkotik maddeyle mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu nakli gerçekleştirenlere yönelik operasyonları devam ediyor.

Operasyon kapsamında, İran'dan yurda giren bir otomobil, Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.

Aramalarda, aracın içindeki plastik şişe ve silecek suyu haznesinde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan Afsaneh S. ve Afshın A, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


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