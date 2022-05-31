Erzurum'daki Kuran kursunda cinsel istismar davası başladı: 'Dövdüm, tecavüz ettim, porno izlettim'
Erzurum’da Kuran kursunda cinsel istismara maruz bırakılan 7 çocuğun davası başladı. Kapalı görülecek duruşmadan aileler ve avukatlar dışında herkes çıkarıldı.
Yedi çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı başka dört çocuğun daha ise işkence gördüğü Erzurum’daki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nun müdürü hakkında “Çocuğu Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye Teşvik, Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı, On İki Yaşından Küçük Mağdurların Cinsel İstismarı, Hakaret, Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak, Çocuğun Cinsel İstismarı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçlarından dolayı Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
Davanın ilk duruşması bugün görülmeye başlandı.
Mahkeme kapalı duruşma yapma kararı aldı. Aileler ve avukatlar dışında herkes mahkeme salonundan çıkarıldı.
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı dosyada mağdur sıfatıyla yer alıyor.
Davayı takip eden ve mağdur ailelere avukatlık yapan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, sanığın cinsel istismarda bulunduğu çocukları, ailelerine durumu anlatırlarsa öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiğini aktardı.
"ÇOCUKLARA PORNO İZLETTİM"
Kendisine karşı gelen çocuklara ise işkence uyguladığını söyleyen sanık, "Ben tam bir o... çocuğuyum, çocuklara porno izlettim dövdüm zorla tecavüz ettim, ailelerini öldürmekle tehdit ettim" ifadelerini kullandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
İlgili Haberler
- Şanlıurfa’da kaçak olduğu belirtilen Kuran kursunda öğrencilere şiddet
- Kuran kursunda skandal görüntüler: Gözaltına alındı
- Kuran kursunda cinsel istismar iddiasına iddianame hazırlandı
- Şanlıurfa’da kaçak olduğu belirtilen Kuran kursunda öğrencilere şiddet
- Kuran kursunda istismara maruz bırakılan çocuklara 'hırsızlık' da yaptırılmış!
-
Video Haberler
- Oteli karıştıran kavga: Yumruklar havada uçuştu!
- Omar'ın hayati tehlikesi geçti
- O fabrika sökülüyor!
- 'Kesik baş' cinayetinde 6 kişi daha adliyede
- Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi
- Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin lira
- Şehir hastanesi şantiyesinde ücret isyanı
- Geçinemeyen market çalışanı 'çilek' işine girdi
- Baskında ele geçirildi: 2 tutuklama
- Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- İşçi servisi kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi
- 'Kanal İstanbul'da geri adım atıldı'