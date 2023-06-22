Erzurum'daki yangın 6 saat sonra söndürüldü: 12 ev kullanılamaz hale geldi

Erzurum’un Pazaryolu ilçesine bağlı Köşeyolu Mahallesi’nde çıkan yangında 12 ev ve 3 ahır kül oldu.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2023 - 09:44
Erzurum'daki yangın 6 saat sonra söndürüldü: 12 ev kullanılamaz hale geldi
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Erzurum’un Pazaryolu ilçesine bağlı Köşeyolu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede çevredeki evlere de sıçradı.

Zabit Kaya'ya ait evde başlayan yangın, bir anda köyün büyük bir alanını sardı. Mahalle sakinleri kendi imkanları ile yangına müdahale etse de yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana dağıldı.

Pazaryolu, İspir, Bayburt ve Erzurum’dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlatırken yangında 12 ev ve 3 ahır kullanılamaz hale geldi. 4 büyükbaş hayvan öldü.


pazaryolu Erzurum Yangın

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