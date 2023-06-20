Antalya'da konteyner yangını: Alevler ormana sıçradı!
Antalya’nın Aksu ilçesinde inşaat sahasındaki konteynerde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Aksu ilçesine bağlı Çalkaya ve Hacıaliler mahalleleri arasında bulunan inşaat sahasındaki bir konteynerde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak ormana sıçradı.
3 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ
İnşaat sahasındaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, Aksu Belediyesi arazözleri ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.
Karadan arazözlerle, havadan da helikopterlerle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına yurttaşlar da destek veriyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret belli oldu
- Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında...
- AYM'den kritik HDP kararı
- Bakan Tunç'tan kira zammı açıklaması
- Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin kimdir?
- Derin dondurucudaki 4 cesete ilişkin yeni gelişme
- 'Böyle sürerse ülke ikiye ayrılır'
- AKP emekçiyi oyalıyor
- Ne mal olduğunu da tüm Türkiye'nin bilmesini isterim
- Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı belli oldu