Antalya'da konteyner yangını: Alevler ormana sıçradı!

Antalya’nın Aksu ilçesinde inşaat sahasındaki konteynerde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 20.06.2023 - 16:00
Antalya'da konteyner yangını: Alevler ormana sıçradı!
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Aksu ilçesine bağlı Çalkaya ve Hacıaliler mahalleleri arasında bulunan inşaat sahasındaki bir konteynerde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. 

3 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

İnşaat sahasındaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, Aksu Belediyesi arazözleri ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

Karadan arazözlerle, havadan da helikopterlerle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına yurttaşlar da destek veriyor.


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