Marmaris’te orman yangını!

Muğla’nın Marmaris ilçesi Çetibeli Balan Dağı mevkisinde orman yangını çıktı.

İHA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 16:47
Marmaris’te orman yangını!
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale ediyor.

Ekipler yangının çıktığı bölgeye karadan da müdahale etmek için dozer ve diğer araçlarla yol açma çalışması yapıyor. Yangına müdahale sürüyor.

4 BİN 392 HEKTARLIK ORMAN KÜLE DÖNDÜ

Marmaris'in Bördübet mevkisinde 21 Haziran 2022'de yine yangın çıkmıştı. 5 gün sonra söndürülen yangında 4 bin 392 hektarlık orman kül olmuştu.


Marmaris Yangın Orman

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