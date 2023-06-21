Marmaris’te orman yangını!
Muğla’nın Marmaris ilçesi Çetibeli Balan Dağı mevkisinde orman yangını çıktı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale ediyor.
Ekipler yangının çıktığı bölgeye karadan da müdahale etmek için dozer ve diğer araçlarla yol açma çalışması yapıyor. Yangına müdahale sürüyor.
4 BİN 392 HEKTARLIK ORMAN KÜLE DÖNDÜ
Marmaris'in Bördübet mevkisinde 21 Haziran 2022'de yine yangın çıkmıştı. 5 gün sonra söndürülen yangında 4 bin 392 hektarlık orman kül olmuştu.
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