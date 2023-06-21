Marmaris’te orman yangını!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 16:47

Güncelleme: 21.06.2023 - 16:55

Muğla'nın Marmaris ilçesi Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale ediyor.

Ekipler yangının çıktığı bölgeye karadan da müdahale etmek için dozer ve diğer araçlarla yol açma çalışması yapıyor. Yangına müdahale sürüyor.

4 BİN 392 HEKTARLIK ORMAN KÜLE DÖNDÜ

Marmaris'in Bördübet mevkisinde 21 Haziran 2022'de yine yangın çıkmıştı. 5 gün sonra söndürülen yangında 4 bin 392 hektarlık orman kül olmuştu.