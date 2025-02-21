Sokak satıcılarına operasyon: Erzurum'da 3 kişi 'uyuşturucu'dan tutuklandı
Erzurum’da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde sokak satıcısı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonlarda; 36,35 gram uyuşturucu madde, 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.F.G. (32) serbest bırakılırken, A.İ. (39), F.B. (33) ve A.B. (29) tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.
Etiketler: #Erzurum
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