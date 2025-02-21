Sokak satıcılarına operasyon: Erzurum'da 3 kişi 'uyuşturucu'dan tutuklandı

Erzurum’da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Sokak satıcılarına operasyon: Erzurum'da 3 kişi 'uyuşturucu'dan tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:02

Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde sokak satıcısı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonlarda; 36,35 gram uyuşturucu madde, 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.F.G. (32) serbest bırakılırken, A.İ. (39), F.B. (33) ve A.B. (29) tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.


Etiketler: #Erzurum

İlgili Haberler

Ekipler şüphelendi... Niğde'de araca 'uyuşturucu' baskını!

Ekipler şüphelendi... Niğde'de araca 'uyuşturucu' baskını!
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Aksaray'da 'uyuşturucu' baskını: Çok sayıda tutuklama...

Aksaray'da 'uyuşturucu' baskını: Çok sayıda tutuklama...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler