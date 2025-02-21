Erzurum'daki 4.4'lük deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: 'Doğu Anadolu sıkışıyor, benzer depremler beklenebilir!'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:57

Güncelleme: 21.02.2025 - 17:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı sonrası ilçe halkı sokağa çıktı.

Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, ilçede şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, araştırmalarının sürdüğünü söyledi.

NACİ GÖRÜR’DEN FLAŞ UYARI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de Erzurum için dikkat çeken bir uyarı geldi.

Görür, "Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'ün uyarısı şöyle:

“Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir.”