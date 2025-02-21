Erzurum'daki 4.4'lük deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: 'Doğu Anadolu sıkışıyor, benzer depremler beklenebilir!'
Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası bir açıklama yaptı. Görür, "Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı sonrası ilçe halkı sokağa çıktı.
Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, ilçede şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, araştırmalarının sürdüğünü söyledi.
NACİ GÖRÜR’DEN FLAŞ UYARI
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de Erzurum için dikkat çeken bir uyarı geldi.
Görür, "Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir" ifadelerini kullandı.
Naci Görür'ün uyarısı şöyle:
“Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir.”
Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4,3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu’nun sıkışıyor. Son depremleri daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir pic.twitter.com/GxNG19i5Gp— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 21, 2025
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı!
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- Seferler durduruldu, terör şüphesi!
- CHP'li vekil trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
- Musk'ın oğlu 145 yıllık masayı bakıma sokturdu!