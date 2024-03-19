İzmir'de terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:18
İzmir'de terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olan ve bu örgütlerin sosyal medya üzerinden propagandasını yapan Suriye uyruklu 5 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


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