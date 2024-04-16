Eş zamanlı PKK operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
İstanbul ve Mardin’de PKK/KCK ve PYD/YPG üyesi oldukları tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK ve PYD/YPG üyesi 9 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüphelinin 8’i yakalanarak gözaltına alındı.
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