Eş zamanlı PKK operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Mardin’de PKK/KCK ve PYD/YPG üyesi oldukları tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:11
Eş zamanlı PKK operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK ve PYD/YPG üyesi 9 şüpheli tespit edildi. 

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüphelinin 8’i yakalanarak gözaltına alındı.


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