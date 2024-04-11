MSB duyurdu... 'PKK/KCK'lı 9 kişi Edirne sınırında yakalandı'

Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:55

Güncelleme: 11.04.2024 - 15:58

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de Yunanistan’a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."