MSB duyurdu... 'PKK/KCK'lı 9 kişi Edirne sınırında yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK üyesi 9 kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:55
MSB duyurdu... 'PKK/KCK'lı 9 kişi Edirne sınırında yakalandı'
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de Yunanistan’a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."


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