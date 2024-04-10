MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 17:43
MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.


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