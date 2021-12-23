Esenboğa Havalimanı PAT onarım ve tadilat ihalesi iptal edildi

23 Aralık 2021 Perşembe, 10:38

AKP iktidarının uygulamaya koyduğu yeni ekonomi politikası ve sonucunda TL'nin aşırı değer kaybı kamu ihalelerini de doğrudan etkilemeye devam ediyor. Önünü göremeyen, maliyet hesabı yapamayan müteahhitler ya ihalelere girmekten imtina ediyor ya da çok yüksek teklif veriyor. Sonuçta kamu idareleri ihaleleri iptal etmek zorunda kalıyor.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Toplu Konut İdaresi'nin onlarca ihalesinden sonra Ulaştırma Bakanlığı'nın bir büyük ihalesi daha iptal oldu. 14 Temmuz'da ihale edileceği duyurulan “Esenboğa Havaliamanı Pist-Apron-Taksi Yolu Onarım ve Tadili (1. Etap) Yapım İşi” ihalesinin iptal edildiği açıklandı.

İptal nedeni, şu ifadeyle duyuruldu: “Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle”

5 AY SONRA İPTAL EDİLDİ

İhale tarihi 14 Temmuz olan ve “Belli İstekliler Arasında ihale usulüyle” yapılacağı duyurulan ancak tüm süreci iktidar tarafından sır gibi saklanan ihalenin 8 Aralık günü iptal edildiği ortaya çıktı.