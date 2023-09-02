Uyuşturucu operasyonunda 35 kilo esrar ele geçirildi: 5 tutuklama

Yayınlanma: 02.09.2023 - 07:29

Güncelleme: 02.09.2023 - 07:29

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi, kentte 4 şüphelinin 'torbacı' olarak tabir edilen kişilere uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat ile ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda K.G., G.S.D., S.G., B.G. ve H.Y. adlı 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramada 35 kilo 67 gram skunk esrar, 15 bin 318 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 153 bin TL ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon sonrası hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüphelinin mahallelerde bulunan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu madde sağladığı belirlendi. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.



