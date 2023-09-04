Esenler'de feci kavga: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Esenler'de sokakta karşılaşan husumetli iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgadakilerden birinin durumu anlattığı arkadaşları olay yerine gelince ortalık savaş alanına döndü. Kavgadan kaçmaya çalışan kişinin otomobilini taşlayan grup, otomobilden indirdikleri kişiyi darbettikten sonra kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 1 Eylül Cuma günü gece saatlerinde aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaştı. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taraflardan biri cep telefonuyla arkadaşlarını arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen grup, arkadaşlarının kavga ettiği kişi tam otomobiliyle kaçacağı sırada, otomobilin önünü kesti.
Önce otomobile taş attılar, ardından tekmelediler. Otomobildeki kişiyi ise indirip darben grup, olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
"KAÇIYORLARDI ÖNÜNÜ KESTİLER"
Mahalle sakini "İki tarafı da tanımıyorum. Kavga ettiler, polis gelmeden kaçıp gittiler. Araçtakiler önce birini dövdüler, tam kaçıyorlardı önünü kestiler. Araca taş attılar" dedi.
Öte yandan kavgayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘2012 yılından beri…’
- Tohumları kanserin baş düşmanı!
- Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi!
- Finalde TRT skandalı... Tarihi maçı izleyemedik!
- CHP’li vekil Ankara’da adaylığını duyurdu
- Ceylan Ertem’den Serdar Ortaç projesine sert sözler!
- Danışman krizine ilk açıklama!
- Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Emekliye 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' iddiası