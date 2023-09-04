Esenler'de feci kavga: Ortalık savaş alanına döndü

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:15

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:16

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 1 Eylül Cuma günü gece saatlerinde aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaştı. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri cep telefonuyla arkadaşlarını arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen grup, arkadaşlarının kavga ettiği kişi tam otomobiliyle kaçacağı sırada, otomobilin önünü kesti.

Önce otomobile taş attılar, ardından tekmelediler. Otomobildeki kişiyi ise indirip darben grup, olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KAÇIYORLARDI ÖNÜNÜ KESTİLER"

Mahalle sakini "İki tarafı da tanımıyorum. Kavga ettiler, polis gelmeden kaçıp gittiler. Araçtakiler önce birini dövdüler, tam kaçıyorlardı önünü kestiler. Araca taş attılar" dedi.

Öte yandan kavgayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı öğrenildi.