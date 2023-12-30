Esenler'de hareketli gece... Madde bağımlısı kendisini eve kilitledi, özel harekât operasyon düzenledi!
Esenler'de iddiaya göre madde bağımlısı H.K., tedaviyi reddederek AMATEM'e gitmek istemeyince kendisini eve kilitledi. Evden çıkarmak isteyen polis ekiplerine silah gösteren H.K., özel harekât ekipleri tarafından operasyonla gözaltına alındı.
Oruçreis Mahallesi, Albayrak Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında dün saat 19.30 sıralarında; madde bağımlısı H.K., tedavi edilmek üzere ailesi tarafından AMATEM'e götürülmek istendi.
TEDAVİYİ REDDETTİ
Bunun üzerine H.K., tedaviyi reddederek kendisini evine kilitledi. Yakınları, H.K.'nin kendine zarar vermesinden korkarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
H.K., olay yerine gelen ekiplere tabanca göstererek tedavi olmak istemediğini söyledi. Polis Özel Harekat Ekipleri, kapıyı kırarak H.K.'yı gözaltına aldı ve sağlık ekiplerine teslim etti.
Evde kendine zarar vererek hafif yaralanan H.K.'nın tedavisinin ardından AMETEM'e sevk edileceği öğrenildi. Operasyon sonrası H.K.'nın yakınları sinir krizi geçirdi.
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