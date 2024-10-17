Esenler'de kuzenini öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul Esenler'de tartıştığı kuzenini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Esenler'de kuzenini öldüren şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:35

Alınan bilgiye göre, Havalimanı Mahallesi Gaziemir Sokak'ta dün akşam saatlerinde aralarında alacak meselesi bulunan Adem S. ile kuzeni Mahmut D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Mahmut D, Adem S'ye silahla ateş etti. Mahmut D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Adem S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli Mahmut D. ise olaydan bir süre sonra gözaltına alındı.


Etiketler: #Esenler #trafik kazası

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