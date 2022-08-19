Ünlü markaların taklidi deterjan ve çay ürünleri ele geçirildi
Samsun'da bir depoya baskın düzenleyen polis taklit ünlü deterjan markaları ile çay ürünleri ele geçirdi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (Marka Taklit Suçu) kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu Canik ilçesinde bir depoya baskın düzenledi.
Depoda yapılan aramada 1 adet paketleme cihazı, 1 adet silikon tabancası, 2 adet elektrikli terazi ve 4 bin 539 adet taklit olduğu değerlendirilen çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı ve çay ürünleri ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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