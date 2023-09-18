Esenler'de silahlı saldırı: İşyerini kurşunladılar!
Esenler'de 3 şüpheli bir işyerine gelerek etrafa rastgele ateş açtı. Polis ekipler olayla ilgili yaptığı çalışma sonrasında şüphelilerden Y.D’yi yakaladı.
İstanbul'un Esenler ilçesinde 16 Eylül tarihinde şüpheli 3 kişi, yabacı uyruklu kişilerin işlettiği işyerine gelerek etrafa rastgele ateş açtı.
İşyeri çalışanları korku içerisinde yere yatarken şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.
Olayın ardından polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerden Y.D’yi (39) kullandığı silahla birlikte yakalarken diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan yakalanan Z.D. hakkında “Uyuşturucu, kumar ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından" çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'ye kötü haber
- 'Düşük' faizli konut kredisi geliyor
- Kuveytli yazarın çirkin sözlerine tepki yağdı!
- CHP önünde patlayan silahın hikâyesi
- Sindirim sorunlarına doğal çözüm!
- İfadesi ortaya çıktı!
- Hangi 'çıkar grubu'ndaymışım açıklayın!
- İstanbul'dan gelen baba 'masaj salonunu' bastı
- CHP'de olaylı kongre
- Yediği balık hayatını kararttı! 4 uzvu artık yok...