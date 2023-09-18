Esenler'de silahlı saldırı: İşyerini kurşunladılar!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:20

Güncelleme: 18.09.2023 - 14:20

İstanbul'un Esenler ilçesinde 16 Eylül tarihinde şüpheli 3 kişi, yabacı uyruklu kişilerin işlettiği işyerine gelerek etrafa rastgele ateş açtı.

İşyeri çalışanları korku içerisinde yere yatarken şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayın ardından polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerden Y.D’yi (39) kullandığı silahla birlikte yakalarken diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yakalanan Z.D. hakkında “Uyuşturucu, kumar ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından" çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.