Esenler'de sokak ortasında bacağından vuruldu
Esenler'de Yusuf Kara, kavgalı olduğu iddia edilen kişi tarafından sokakta silahla bacağından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Kara hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Esenler ilçesi Fatih Mahallesi'nde Yusuf Kara iddiaya göre, kavgalı olduğu kişiyle karşılaşarak tartışmaya başladı.
Karşılaştığı şahıs, tartışmanın büyümesiyle kavgalı olduğu Kara'yı, silahla bacağından yaraladı.
Arkadaşları silahlı saldırganı üzerine atlayarak durdurmaya çalıştı. Kısa süre sonra saldırgan ve arkadaşları olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Kara'yı ambulansla hastaneye götürdü.
Polis, Kara'yı yaralayan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Bağcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Yusuf Kara'nın hayati tehlikesinin olmadığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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