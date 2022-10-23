Esenler'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Dükkana saldırdılar
Esenler’de 14 yaşındaki çocuğun çiğ köftecide taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Çiğ köfte dükkanının önüne gelen bir grup, sandalyeleri dükkanın camlarına fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Esenler Menderes Mahallesinde dün akşam bir çiğköftecide meydana geldi. 14 yaşındaki E.D. çiğköfte almak için 48 yaşındaki C. A.’nın dükkanına geldi. İddiaya göre, burada E.D’ye yaklaşan C. A. 14 yaşındaki kız çocuğunun bacağına ve sırtına eliyle dokunarak istismarda bulundu.
Korkuyla kendisini dışarı atan E.D. durumu annesine anlattı. Annesinin emniyete şikayetinin ardından olay yerine giden polis ekipleri Cemal A’yı gözaltına aldı.
CAMLARINI KIRMAYA ÇALIŞTILAR
Öte yandan olayın duyulmasının ardından bir grup, çiğköfte dükkanının önüne geldi. Gruptan bazıları dükkana sandalye fırlatarak camlarını kırmaya çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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