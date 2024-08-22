Esenler’de trafik denetiminde acı kayıp: Polis memuru şehit oldu

Yayınlanma: 22.08.2024 - 16:10

Güncelleme: 22.08.2024 - 16:49

Esenler’de, denetim sırasında otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 13.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi, Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. Caddede denetim yapan polis araçlarına çarpan otomobil, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubede polis memuru olarak görev yapan Mustafa Peksoy'a da çarptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Peksoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Peksoy, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.