Şehitlerin fotoğrafları bulunan kamyonetten 67 kaçak göçmen çıktı

Kırklareli'nde üzerinde şehitlerin fotoğraflarının resmedildiği kamyonette yapılan aramada 67 kaçak göçmen yakalandı, sürücü F.SG. tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 14:12
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada Toprak Araştırma Uyulama Noktası’nda bir kamyoneti durdurdu.

Üzerinde şehit polis memuru Fethi Sekin, astsubay Ömer Halisdemir ile Ege Üniversitesi’nde öldürülen öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun fotoğraflarının resmedildiği kamyonette 67 kaçak göçmen yakalandı, sürücü F.S.G., gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen sürücü F.S.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

"MÜSAADE ETMEDİK"

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Suçlarını gizlemek, yakalanmamak için aziz şehitlerimizin hatıralarının kamufle aracı olarak kullanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” denildi.


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