Ankara'da dar gelirli yurttaşın alışveriş yaptığı İtfaiye Meydanı'nda esnaf kan ağlıyor: 55 yıldır ilk kez böyle

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:19

Ankara’ya okumaya gelen üniversite öğrencileri, ev ve giyim alışverişleri için ikinci el satış yapanların olduğu İtfaiye Meydanı’na gider. “Hergelen Meydanı” olarak da adlandırılan meydan, uygun fiyatlarıyla dar gelirli yurttaşın da tercih ettiği bir yerdir. Bu nedenle her zaman kalabalık olur. Ancak bugünlerde böyle değil. Ortalığa sessizlik hâkim. Oysa meydanın özelliğine uygun olarak halen 3 bin 500 liraya buzdolabı, 5 bin liraya çamaşır makinesi satılıyor. Ayakkabı 100 lira. Kot pantolon 370 lira, tişörtler 150-200 lira. Piyasada 30 bin lira olan koltuk takımları da orada 4-5 bin lira.

NEDENİ EKONOMİ

Selam verip, “İşler nasıl gidiyor” diye sorduğumuz esnafın ortak yanıtı “Oturuyoruz” oldu. “Acaba sıcaktan mı gelen giden yok” diye sorduğumuzda esnaf, “Ne sıcağı! Eskiden sıcak yok muydu? Ekonomiden dolayı. Vatandaş ihtiyacı olsa alabilecek olsa sıcağa mı bakar? Kimsede para yok... Eskiden hiç yoksa yabancılar geliyordu, onlar da çekildi” diyerek itiraz etti. “Ne zamandır böyle” diye sorduğumuzda bir iki yıldır böyle olduğunu dile getirdiler. Mobilya satan bir esnaf, akaryakıta gelen zamların maliyetlerini çok artırdığına vurgu yaparken “Buradan çoğunlukla üniversiteliler alışveriş yapardı. Şimdi ev tutamıyorlar ki. Kiralar çok yüksek. Öğrenciler de yurtlara gidiyor” dedi.

55 yıldır meydanda anımsatan Ankara Halı Kilim 2. El Ev Eşyası, Tekstil Ürünleri Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Mükerrem Korkmaz ise yaşanan durumu şöyle özetledi: “Şimdiye kadar böyle bir İftfaiye Meydanı’nı hiç görmemiştim. Ağustos, eylül, ekimde buralar insandan geçilmezdi, öğrenciler olurdu, şimdi yoklar. İlk kez böyle. Ya millet çok zengin ya da çok fakirleşti. Ortada kimse kalmadı.”

Ayrıca boş dükkânları göstererek “Ben sizi müşteri sanmıştım, meğer değilmişsiniz” diye gülümseyen Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Büyüklerimiz bize ‘Bu meydana bak, Türkiye’deki ekonominin halini gör’ derlerdi. Burası dolar taşarsa her yerde iş var demektir. Buraya bak Türkiye’deki ekonominin halini gör. İlk kez böyle oluyor. Dua edelim de işler açılsın.”

SİFTAH YAPMADIK

İkinci el ayakkabı satan bir esnafa yaklaşıp sorduğumuzda da aynı yanıtı alıyoruz: “İş güç yok, oturuyoruz.” Ne zamandır İtfaiye Meydanı’nda esnaflık yaptığını sorduğumuzda 55 yıldır orada olduğunu söyleyen Halil Özgüler, ikinci el ayakkabıların 150-200 lira olduğunu, büyük mağazalarda ise 1000 liradan satıldığını belirtti. Özgüler şunları anlattı:

“150 lira ama alan yok. Adam nasıl alacak? 150 liraya ayakkabı alamayan, 1000 lirayı nasıl verir? Simit olmuş 10 lira. Bu durum 1-2 yıldır böyle. Meydanda zaman zaman siftah bile yapılamıyor. Görüyorsunuz dükkânın içi ağzına kadar ikinci el ayakkabıyla dolu. İş olsa böyle mi olur? Ayakkabılar duruyor.”

Fotoğraflar: Necati Savaş