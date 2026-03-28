Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gazetemizi ziyaret etti: İç cephe için dört altın kural var

30 Ekim 2024 tarihinde “Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve kızı Av. Seraf Özer, gazetemiz Cumhuriyet’i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gazetemizin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. Mehmet Alev Coşkun, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen ve cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Koordinatörü Ercan Erdal hazır bulundu.

"HUKUKA OLAN GÜVEN ZEDELENDİ"

Sosyolog Prof. Dr. Ahmet Özer, iktidarın “İç cepheyi tahkim etmeliyiz” cümlelerine atıfta bulunarak toplumsal barışın ve toplum birliğinin altın kuralı olan gerekçeleri sıraladı.

Özer şu ifadeleri kullandı:

“Üç tane önemli sürecin üst üste geldiği bir dönemden geçiyoruz. Bir tanesi etrafımızda devam eden ateş çemberi, ikincisi sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan barış süreci. Ben bu çağrıyı ve silah bırakma işini önemsiyorum. Bu barış sürecinin etrafımızdaki ateş çemberiyle bir arada düşünüldüğünde ne kadar önemli olduğu görülüyor.

Üçüncüsü sayın cumhurbaşkanı sürekli iç cepheyi güçlendirelim diyor. Bir ülkenin ordusu yeterli olmayabilir, ekonomisi krizde olabilir, bunlar üstesinden gelinecek şeylerdir. Toplumda birlik varsa kimse o toplumu, o ülkeyi yenilgiye uğratamaz. Bütün bunların gerçekleşmesi için toplumda insanların somut adımların atılmasına dair beklentisi var ki toplumsal inanç ve devlete olan güven büyüsün. Örneğin bu kadar seçilmiş insanın tutuklu yargılanması toplum vicdanında kabul gören bir durum değil. Hukuka olan güven zedelendi.”

Muhalefetle bütünleşme AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gerektiğine vurgu yapan Özer, “Ana muhalefete yapılan operasyonlara son verilmeli, yargılamalar tarafsız ve adil olmalı. Bunlar hukuka olan inancı büyütecek, bizi daha da güçlendirecektir” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin çevresinde devam eden savaşlara da değinen Prof. Dr. Ahmet Özer, ABD ile aynı askeri güce sahip olmayan ancak direnişine devam eden İran’ı örnek gösterdi. Dış tehditlere karşı iç cephenin hayati konumda olduğunu belirten Özer, “Muhalifler bile sırf İsrail saldırıyor diye bir bütünleşme içinde. ABD bir aydır istediğini yapamadı. Bizim de Türkiye olarak buna, birlik beraberliğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANININ ADIM ATMASI GEREKİYOR"

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevine ne zaman döneceği sorulan Özer, kayyım meselesinin seçme ve seçilme hakkı açısından önemine değinerek “Hem milli irade deyip hem de halk iradesini hiçe saymak iç barışa katkı sağlamaz. Sayın cumhurbaşkanının bu konularda adım atması gerekiyor” dedi.

Özgür basının toplumun bilgi almasının yegane teminatı olduğunu vurgulayan Özer, başta İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ olmak üzere gazetecilere özgürlük talebini yineledi.