Esenyurt Belediyesi’ne AKP döneminden kalan borç nedeniyle haciz geldi
Belediye'ye ait masa, bilgisayar, televizyon ve veznedeki yaklaşık 30 bin liraya da el konuldu.
AKP döneminden kalan borçlarla mücadele eden CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne dün haciz geldi. Makam odasındaki masa, bilgisayarlar ve televizyon haczedildi. Aynı zamanda Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde yurttaşların para yatırdığı sırada veznedeki yaklaşık 30 bin liraya da el konuldu. Belediyeye önceki yönetimin yurttaşın arazisine ödeme yapmadan el koyduğu gerekçesiyle haciz geldiği öğrenildi. Belediyeye geçen aylarda da benzer nedenlerden haciz gelmişti.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt dün Kastamonu’da sel bölgesi ziyaretindeydi. Bu sırada ilçe belediyesine yurttaşın kazandığı davada belediyenin ödemesi gereken 200 bin lira için haciz geldiği aktarıldı. Özel Kalem Müdürlüğü’ndeki toplantı masası, koltuk takımı ve bilgisayar haczedildi. Ayrıca Bozkurt’un makam odasındaki 9 sandalye, 2 televizyon ve bilgisayar da alındı. Yurttaşların Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde para yatırdığı sırada veznedeki yaklaşık 30 bin liraya el konuldu. Öte yandan belediyeye bu şekilde açılmış çok sayıda dava olduğu belirtildi.
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