Cumhuriyet Gazetesi Logo
Esenyurt'ta yangın paniği... 5 katlı bina tahliye edildi!

Esenyurt'ta yangın paniği... 5 katlı bina tahliye edildi!

4.12.2025 08:42:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Esenyurt'ta yangın paniği... 5 katlı bina tahliye edildi!

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan yurttaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen bina sakinleri hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi 1805 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri ve dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan yurttaşları hızlı şekilde tahliye etti.

Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #Esenyurt #Tahliye #apartman

İlgili Haberler

Başakşehir'de plastik imalathanesinde yangın!
Başakşehir'de plastik imalathanesinde yangın! İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik imalathanesinde yangın çıktı.
İstanbul'da Botaş tesislerinde yangın... Bölge tahliye edildi!
İstanbul'da Botaş tesislerinde yangın... Bölge tahliye edildi! Silivri ilçesinde bulunan Botaş tesislerinde yangın ihbarı üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle bölge tahliye edilirken, İstanbul Valiliği yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Fatih'te 2 katlı binada yangın paniği!
Fatih'te 2 katlı binada yangın paniği! Fatih’te 8 kişilik bir ailenin yaşadığı 2 katlı binada çıkan yangından aile üyeleri son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldu.