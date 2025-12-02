Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.12.2025 15:00:00
Güncellenme:
İstanbul'da Botaş tesislerinde yangın... Bölge tahliye edildi!

Silivri ilçesinde bulunan Botaş tesislerinde yangın ihbarı üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle bölge tahliy edilirken, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan Botaş tesislerinde yangın çıktı. Bölge tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"02.12.2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir."

