Esenyurt'ta Yapı Kredi şubesine silahlı saldırı

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan Yapı Kredi Bankası Şubesi'ne sabaha karşı gelen motosikletli şahıslar silahlı saldırı düzenledi. Sabah banka şubesini açan personel, camdaki kurşun izlerini görünce polise haber verdi.
Banka şubesi geçici olarak kapatılırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Banka şubesi ve çevredeki esnafın güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri banka şubesinde delil topladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un 'Kürt kadın' fıkrasının ardından şirketin kurumlarına yönelik peş peşe silahlı saldırılar düzenlenmişti.
Koç Grubu'na bağlı Otokoç şubelerine düzenlenen saldırıların ardından Diyarbakır'da iki Yapı Kredi Bankası şubesine, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti.