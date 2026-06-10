Cumhuriyet Gazetesi Logo
Esenyurt'ta Yapı Kredi şubesine silahlı saldırı

Esenyurt'ta Yapı Kredi şubesine silahlı saldırı

10.06.2026 16:53:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Esenyurt'ta Yapı Kredi şubesine silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta Koç Holding bünyesinde bulunan Yapı Kredi Bankası şubesi, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan Yapı Kredi Bankası Şubesi'ne sabaha karşı gelen motosikletli şahıslar silahlı saldırı düzenledi. Sabah banka şubesini açan personel, camdaki kurşun izlerini görünce polise haber verdi.

Banka şubesi geçici olarak kapatılırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Image

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Banka şubesi ve çevredeki esnafın güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri banka şubesinde delil topladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un 'Kürt kadın' fıkrasının ardından şirketin kurumlarına yönelik peş peşe silahlı saldırılar düzenlenmişti.

Koç Grubu'na bağlı Otokoç şubelerine düzenlenen saldırıların ardından Diyarbakır'da iki Yapı Kredi Bankası şubesine, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti.

İlgili Konular: #saldırı #yapı kredi #Rahmi Koç

İlgili Haberler

Diyarbakır'da Yapı Kredi şubesine silahlı saldırı
Diyarbakır'da Yapı Kredi şubesine silahlı saldırı Diyarbakır’da Koç Holding bünyesinde bulunan Yepi Kredi Bankası'nın bir şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Polis izini kaybettiren saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Diyarbakır’da Yapı Kredi Bankası'na ikinci silahlı saldırı: ATM'lere ateş edildi!
Diyarbakır’da Yapı Kredi Bankası'na ikinci silahlı saldırı: ATM'lere ateş edildi! Rahmi Koç’un, "Kürt kadın" fıkrasının ardından Diyarbakır'daki Yapı Kredi Bankası şubelerine bir silahlı saldırı daha düzenlendi. Bankaya ait merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bulunan iki ATM, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.
Son Dakika... Otokoç'a Diyarbakır'da bir silahlı saldırı daha
Son Dakika... Otokoç'a Diyarbakır'da bir silahlı saldırı daha Son dakika haberi... Koç Holding bünyesindeki Otokoç firmasının Diyarbakır'daki bayisine silahlı saldırı düzenlendi.