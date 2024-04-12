Esenyurt TEM’de hatalı şerit değiştirme kazası: 2 yaralı

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde makas atarak hatalı şerit değiştirdiği iddia edilen pikap sürücüsü, yaşlı çiftin bulunduğu araca çarptı. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:42
Abone Ol google-news

Feci kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii, Avcılar istikametinde yaşandı.

İddiaya göre, 34 HZC 910 plakalı pikap sürücüsü hatalı şerit değiştirerek yaşlı çiftin bulunduğu 59 AGM 501 plakalı binek araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile çiftin bulunduğu araba yol kenarındaki uyarı tabelalarına çarptı. Araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulans ekipleri, hafif yaralanan yaşlı çifti hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili tutanak rapor tuttu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.


Ambulans haberleri TEM Otoyolu haberleri TEM haberleri

İlgili Haberler

Geliştirilen

Geliştirilen "nanotüp işleme yöntemi" tescillendi
Bilim insanları Güneş Sistemi'nin sonunu öngördü

Bilim insanları Güneş Sistemi'nin sonunu öngördü
Temsilcimiz pes etmedi: Fenerbahçe tur umutlarını İstanbul'a bıraktı! Olympiakos 3-2 Fenerbahçe

Temsilcimiz pes etmedi: Fenerbahçe tur umutlarını İstanbul'a bıraktı! Olympiakos 3-2 Fenerbahçe
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan siyasete soyundu: Tekin, yerel seçim sonuçlarından İsrail’in memnun olduğunu iddia etti

Bakan siyasete soyundu: Tekin, yerel seçim sonuçlarından İsrail’in memnun olduğunu iddia etti
Özgür Özel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile bayramlaştı

Özgür Özel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile bayramlaştı
Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı

Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı
Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!

Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!
‘Fiyatlar yardımın iki katı’

‘Fiyatlar yardımın iki katı’
İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bakın ne çıktı…

İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bakın ne çıktı…
Akdeniz'de göçmen teknesi battı... Çok sayıda ölü var!

Akdeniz'de göçmen teknesi battı... Çok sayıda ölü var!
Fenerbahçe, turu İstanbul’a bıraktı!

Fenerbahçe, turu İstanbul’a bıraktı!