Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın: Mahsur kalan 40 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İstanbul Esenyurt’ta 11 katlı rezidansın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında üst katlarda mahsur kalan 40 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 08:18
Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın: Mahsur kalan 40 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Yangın, saat 23.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Özdemir Sokak’ta bulunan 11 katlı rezidansın bodrum katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle rezidansın bodrum katında yangın çıktı. Bodrum kattan yükselen dumanlar binayı sararken üst katlarda bulunan vatandaşlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan da üst katlarda mahsur kalan yurttaşları tahliye etmek için çalışma başlattı.

40 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken üst katlarda mahsur kalan 40 vatandaş merdiven aracıyla kurtarılarak tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişi sedye ile ambulansa taşındı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bodrum katta hasar meydana geldi.


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