81 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

IHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 15:46
81 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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Derbent Mahallesi Gevrek Sokak'ta bulunan tek katlı evde yangın meydana geldi. Tek başına yaşadığı öğrenilen 81 yaşındaki İmran Özçelik'in müstakil evinde yangın çıktı. Oturma odasında çıkan yangında dumanlar evi sararken, yürüme zorluğu çektiği öğrenilen yaşlı kadın ise içerde mahsur kaldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İmran Özçelik'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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