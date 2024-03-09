Mersin'de esrarengiz olay: Yangın sonrası kapıya bırakılan 'mesaj' tedirgin etti

Mersin’de 4 katlı binada çıkan yangının ardından kapıya bırakılan bir kağıtta yazılı ’çok sevinmeyin, iyi şeyler hala yolda’ mesajı aileyi tedirgin etti.

İHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 12:47
Mersin'de esrarengiz olay: Yangın sonrası kapıya bırakılan 'mesaj' tedirgin etti
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Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi 5627 Sokak’taki bir binanın son katında 7 Mart günü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangının ardından yabancı uyruklu ailenin kapısına Arapça, ’çok sevinmeyin, iyi şeyler hala yolda’ yazılı mesaj bırakıldığı iddia edildi.

MESAJI GÖREN AİLE POLİSE BAŞVURDU

Ailenin mesajın ardından polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

Aile fertlerinden 14 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Hac Kasım, olay günü okuldan geldiğinde oturdukları binadan dumanlar yükseldiğini, binaya girdiğinde de yangının kendi dairelerinin girişinde yaşandığını gördüğünü söyledi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sırasında evde abisinin eşi ve 3 çocuğunun bulunduğun anlatan Hac Kasım, "Bizim evde yangın çıkmış. Annem dükkandaydı. Anneme çocuklara bir şey oldu mu? diye sordum. O da durumlarının iyi olduğunu söyledi. Olay sırasında abimin eşi, çocuklarla evdeydi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek onları evden çıkarmış" dedi.

Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 3 kardeşin durumunun iyi olduğunu belirten Hac Kasım, yangının neden çıktığını bilmediklerini ifade etti.

"İÇERİYE GİREN ÇIKAN KİMSEYİ GÖRMEDİK"

Olaydan bir gün sonra da kapılarında kağıda yazılı mesaj bulduklarını kaydeden Hac Kasım, Arapça yazılmış mesajı göstererek, "Bugün kapımızın önünde bu mesajı bulduk. Eşinin haber vermesi üzerine abimle hemen kuaför olan komşumuzun kameralarını inceledik ama içeriye giren veya çıkan kimseyi görmedik" diye konuştu.

Ayrıca olay günü binada kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığını vurgulayan Hac kasım, "Oturduğumuz dairenin girişindeki güvenlik kamerasının da devre dışı bırakıldığını gördük. Zaten kamera yangın sırasında tamamen yanmış. Evin içerisinde hasar yok ama merdiven kötü yandı. Şimdi buraya demir yaptıracağız" ifadelerini kullandı.

Polise başvurduklarını dile getiren Ömer Hac Kasım, olayın aydınlatılmasını istediklerini kaydetti.


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