Mardin'de korkutan yangın: Yurttaşlar mahsur kaldı!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 23:29

Güncelleme: 09.03.2024 - 23:29

Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki 9 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Duman binayı kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle son kattaki yurttaşlar binada mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, bir taraftan yangına müdahale ederken bir taraftan da mahsur kalan bina sakinlerini tahliye etti.

Dumandan etkilenen 2’si çocuk 5 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.