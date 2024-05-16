Esenyurt’ta 2 motosiklet sürücüsü sokak ortasında rastgele ateş açtı

İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde 2 motosiklet sürücüsü tarafından sokak ortasında evlere ve arabalara ateş açıldı. Olayı gören yurttaşlar büyük paniğe kapıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 07:35
Esenyurt’ta 2 motosiklet sürücüsü sokak ortasında rastgele ateş açtı
Abone Ol google-news

Esenyurt Atatürk Mahallesi 2225. Sokak’ta gece saatlerinde kimliği öğrenilemeyen 2 motosiklet sürücüsü tarafından rastgele ateş açıldı.

Kurşunların bir kısmı evlere, bir kısmı ise arabalara isabet etti. Olayı gören ve paniğe kapılan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası yaşananlar yurttaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.


Esenyurt haberleri silahlı saldırı haberleri

İlgili Haberler

Esenyurt’ta olaylı sitede sular durulmuyor: 'Sitemize silahlı bir çete çöktü'

Esenyurt’ta olaylı sitede sular durulmuyor: 'Sitemize silahlı bir çete çöktü'
Esenyurt’ta elektrik hattında patlama: 1 yaralı

Esenyurt’ta elektrik hattında patlama: 1 yaralı
Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisine gözaltı

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisine gözaltı
Doğuştan sinirli 4 burç

Doğuştan sinirli 4 burç
İYİ Partili Uğur Poyraz, soru önergesini tekrar hatırlatıp Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sizin de görevden affınızı istemeniz yerinde olacak

İYİ Partili Uğur Poyraz, soru önergesini tekrar hatırlatıp Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sizin de görevden affınızı istemeniz yerinde olacak
Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek

Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek
Naci Görür o kenti uyardı: 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'

Naci Görür o kenti uyardı: 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
Topkapı Sarayı’nın 300 yıllık iki büyük saati restore ediliyor

Topkapı Sarayı’nın 300 yıllık iki büyük saati restore ediliyor
AKP'de gergin il başkanları toplantısı: Erdoğan’dan ‘çalışmıyorsunuz’ tepkisi!

AKP'de gergin il başkanları toplantısı: Erdoğan’dan ‘çalışmıyorsunuz’ tepkisi!
‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor

‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor