Esenyurt’ta 2 motosiklet sürücüsü sokak ortasında rastgele ateş açtı

Yayınlanma: 16.05.2024 - 07:35

Güncelleme: 16.05.2024 - 07:35

Esenyurt Atatürk Mahallesi 2225. Sokak’ta gece saatlerinde kimliği öğrenilemeyen 2 motosiklet sürücüsü tarafından rastgele ateş açıldı.

Kurşunların bir kısmı evlere, bir kısmı ise arabalara isabet etti. Olayı gören ve paniğe kapılan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası yaşananlar yurttaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.



