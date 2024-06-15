Bayram öncesi yolcu otobüsünde yangın: Yolcular mağdur oldu, bir yolcu hastaneye kaldırıldı

Kars'ın Digor ilçesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi.

AA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 18:25
Bayram öncesi yolcu otobüsünde yangın: Yolcular mağdur oldu, bir yolcu hastaneye kaldırıldı
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Digor-Dağpınar kara yolunda seyir halindeki İbrahim Uncu yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmında Saklıca virajı mevkisinde yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.

SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, sürücü ile yolcuların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında fenalaşan bir yolcu ise Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yolcular başka bir otobüsle Iğdır'a gönderildi.


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