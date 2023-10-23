Esenyurt’ta 5 katlı binada yangın!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 13:51

Güncelleme: 23.10.2023 - 13:58

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Selahattin Eyyubi 1557 Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın ikinci kata da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumanların apartmana yayıldığı yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Dumandan etkilenen yurttaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Apartmandaki bir çocuğun yangın merdiveni ile kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.