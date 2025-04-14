İstanbul'da güpegündüz hırsızlık: Cama tırmandı, kuruması için asılan çamaşırları çaldı!
İstanbul Esenyurt’ta kamyonet ile bir sokağa gelen şahıs, güpegündüz cam kenarına kurutmak için asılan kıyafetleri çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın o anları ise kameraya yansıdı.
Olay, geçen gün Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşandı.
Kamyoneti ile hırsızlık için sokak sokak dolaşan bir şahıs, gözüne kestirdiği bir evin önünde durdu.
Bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra ise cama tırmanarak kurutmaya bırakılan kıyafetleri çaldı.
Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, kısa sürede kayıplara karışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: #Esenyurt #kıyafet #hırsızlık
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