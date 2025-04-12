Yakayı ele verdiler! İstanbul'da operasyon: TIR'lardan ve inşaatlardan hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı!

İstanbul'da inşaat şantiyelerinden ve park halindeki TIR'lardan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakayı ele verdiler! İstanbul'da operasyon: TIR'lardan ve inşaatlardan hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 12:26

Büyükçekmece, Esenyurt ve Arnavutköy'de farklı zamanlarda 6 TIR ve 2 inşaat şantiyesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin çalıntı plaka takılmış minibüsle olay yerine geldiği ardından çaldıklarını bu araca yükleyerek kaçtıkları belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, daha önceden çeşitli suçlardan emniyette kaydı olduğu tespit edilen E.A. (40), S.K. (25), S.A. (29), S.Ç. (45) ve T.K. (24)'yı yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden A.A. (34)'nın ise daha önceden 51 suç kaydının olduğu, başka bir suçtan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Etiketler: #inşaat #gözaltı #çalıntı

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