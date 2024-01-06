Esenyurt'ta acı olay: Güvenlik kulübesiyle TIR arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta TIR şoförü iş yerinden çıktığı sırada güvenlik kulübesinin yanında duran görevliyi fark etmedi. Güvenlik kulübesiyle TIR'ın arasına sıkışan güvenlik görevlisi Ali Tangan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 17:35
Esenyurt'ta acı olay: Güvenlik kulübesiyle TIR arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde taşımacılık hizmetleri sağlayan bir iş yerinde, dün saat 11.30 sıralarında Ali D., 47 PS 433 plakalı TIR'la iş yerinden çıkmak için manevra yaptığı sırada, kulübenin yan tarafında bulunan güvenlik personeli Ali Tangan'ı görmedi.

Ali Tangan, güvenlik kulübesi ve TIR arasında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tangan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından  ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

İç organlarının hasar gördüğü ve iç kanamasının olduğu öğrenilen Tangan, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken hastanede yapılan incelemelerin ardından Tangan'ın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi.


İlgili Haberler

İki ailenin kavgasında ölen Salih, güvenlik önlemleri altında toprağa verildi

İki ailenin kavgasında ölen Salih, güvenlik önlemleri altında toprağa verildi
Yerlikaya üs bölgesinde güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Yerlikaya üs bölgesinde güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
İsrail güvenlik güçlerine ihmal davası açıldı

İsrail güvenlik güçlerine ihmal davası açıldı

En Çok Okunan Haberler