İki ailenin kavgasında ölen Salih, güvenlik önlemleri altında toprağa verildi

Yayınlanma: 30.12.2023 - 13:20

Güncelleme: 30.12.2023 - 13:21

Zile ilçesi İstasyon Mahallesi Selağzı kavşağında, dün öğle saatlerinde, aralarında arazi meselesinden husumet olan Yıldıztepe köyü muhtarı Hasan Özer Kabay (43) ile Salih Akarsu (22), yolda karşılaşınca aralarında kavga çıktı.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada Kabay ve Akarsu ile Ali Öztürk (22), Nihat Kabay (19) ve Kadir Özpolat yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanan Kabay ile Akarsu, kaldırıldıkları Zile Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra, Zile Devlet Hastanesi'ne gelen iki ailenin bireyleri arasında yine kavga çıktı.

Polis ve jandarma ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı. Ekipler, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

2 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi. Kavgaya karışan Bekir Akarsu ile Ali Öztürk sanık sıfatı ile tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bıçaklı kavgada ölen Salih Akarsu'nun otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Akarsu, Yıldıztepe köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Jandarma ekipleri ise köy giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Kavgada ölen muhtar Hasan Özer Kabay'ın da bugün, geniş güvenlik önlemleri altında toprağa verileceği belirtildi.