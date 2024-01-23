Esenyurt’ta alacak verecek kavgası: Havaya ateş açıldı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:50

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:42

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişi arasında sokak üzerinde tartışma çıktı.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Tartışmaya şahısların yakınları da dahil olurken yere düşen bir kişiye tekme ve yumruklarla vurmaya başlandı. Çevredeki yurttaşlar, tarafları ayırmaya çalışırken şahıslardan biri belindeki tabancayı çıkararak havaya ateş etti.

Sokakta bulunan yurttaşlar silah sesinden korkarak panikle kaçışmaya başladı. Bir süre sonra kavga sona ererken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili incelemelerde bulundu.

Kavgaya karışan şahısların aranması devam ederken yaşanan o anlar ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.