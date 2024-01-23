Esenyurt’ta alacak verecek kavgası: Havaya ateş açıldı
İstanbul'da alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada kimliği belirsiz şahıslar bir kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Kavga sırasında aralarından biri silahla havaya ateş ederken yaşanan panik anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişi arasında sokak üzerinde tartışma çıktı.
HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
Tartışmaya şahısların yakınları da dahil olurken yere düşen bir kişiye tekme ve yumruklarla vurmaya başlandı. Çevredeki yurttaşlar, tarafları ayırmaya çalışırken şahıslardan biri belindeki tabancayı çıkararak havaya ateş etti.
Sokakta bulunan yurttaşlar silah sesinden korkarak panikle kaçışmaya başladı. Bir süre sonra kavga sona ererken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili incelemelerde bulundu.
Kavgaya karışan şahısların aranması devam ederken yaşanan o anlar ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
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